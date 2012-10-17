〔美股业绩〕美国银行虽提列大笔诉讼费用,但第三季仍勉强录得盈利(更新版)

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路透10月17日电---美国第二大银行--美国银行(BAC.N)第三季虽然提列16亿美元法律诉讼费用,但仍勉强录得盈利,同时该行为解决不良贷款问题的拨备减少.

这样的业绩表明,执行长莫尼汉(Brian Moynihan)仍然为金融危机期间美银的收购行动所困扰.该行上月同意支付24亿美元了结多宗诉讼,在这些案件中,美银被指在金融危机中收购投资银行美林时,向股东隐瞒关键信息.

美银先前已经为这项和解提列了一些预备金,但该行上月称,这项和解协定,英国的一项税收以及与债务价值有关的一项会计变更,将令第三季每股盈余减少0.28美元.

为提高利润,美银在2011年启动了一项全面削减成本计划,旨在将年度费用削减80亿美元并裁减3万个职位.

不过即便算上这项名为"新美银"的计划,美银最近一季的非利息支出也仅上升将近1%至175.4亿美元.

美银周三公布第三季净利为3.4亿美元,每股盈余(EPS)接近零,上年同期分别为62亿美元和0.56美元,当时资产出售和会计收益令美银的获利大为增加.

根据汤森路透I/B/E/S的预测,分析师平均预估为每股亏损0.07美元,尚未立即明确这些业绩是否具有可比性.

在业绩发布会上,美银进一步明确,该行回购楼市繁荣时期出售给投资者的不良贷款,可能因此蒙受亏损.该行表示,与房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB以及私人投资者诉讼相关的损失要比提列的准备金高出60亿美元.先前美银表示,仅与私人投资者和解的损失就要比准备金高出50亿美元.

在与记者的电话会议上,美银财务长Bruce Thompson表示,该行仍未与房利美就诉讼问题达成一致,也未与之达成任何和解.

美国银行在第三季末为回购贷款问题而提列的准备金为163亿美元.(完)