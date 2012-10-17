〔美股业绩〕美国银行虽提列大笔诉讼费用,但第三季仍勉强录得盈利(更新版)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(新增细节)
路透10月17日电---美国第二大银行--美国银行(BAC.N)第三季虽然提列16亿美元法律诉讼费用,但仍勉强录得盈利,同时该行为解决不良贷款问题的拨备减少.
这样的业绩表明,执行长莫尼汉(Brian Moynihan)仍然为金融危机期间美银的收购行动所困扰.该行上月同意支付24亿美元了结多宗诉讼,在这些案件中,美银被指在金融危机中收购投资银行美林时,向股东隐瞒关键信息.
美银先前已经为这项和解提列了一些预备金,但该行上月称,这项和解协定,英国的一项税收以及与债务价值有关的一项会计变更,将令第三季每股盈余减少0.28美元.
为提高利润,美银在2011年启动了一项全面削减成本计划,旨在将年度费用削减80亿美元并裁减3万个职位.
不过即便算上这项名为"新美银"的计划,美银最近一季的非利息支出也仅上升将近1%至175.4亿美元.
美银周三公布第三季净利为3.4亿美元,每股盈余(EPS)接近零,上年同期分别为62亿美元和0.56美元,当时资产出售和会计收益令美银的获利大为增加.
根据汤森路透I/B/E/S的预测,分析师平均预估为每股亏损0.07美元,尚未立即明确这些业绩是否具有可比性.
在业绩发布会上,美银进一步明确,该行回购楼市繁荣时期出售给投资者的不良贷款,可能因此蒙受亏损.该行表示,与房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB以及私人投资者诉讼相关的损失要比提列的准备金高出60亿美元.先前美银表示,仅与私人投资者和解的损失就要比准备金高出50亿美元.
在与记者的电话会议上,美银财务长Bruce Thompson表示,该行仍未与房利美就诉讼问题达成一致,也未与之达成任何和解.
美国银行在第三季末为回购贷款问题而提列的准备金为163亿美元.(完)
--编译 郑茵;审校 田建华
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。