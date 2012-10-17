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市场报道 | 2012年 10月 17日 星期三 21:48 BJT

〔美国股市〕开低,因科技股表现疲弱

路透纽约10月17日电---美国股市周三小幅低开,甫公布的楼市数据虽然稳健,但科技股在令人失望的IBM和英特尔财报公布后走软,对市场影响更大.

道琼工业指数.DJI盘初下跌38.86点或0.29%,至13,512.92点;标准普尔500指数.SPX微升0.29点或0.02%,报1,455.21点;Nasdaq指数.IXIC下跌9.12点或0.29%,至3,092.06点.(完)

--编译 郑茵;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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