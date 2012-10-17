〔英国债市〕英债触及一个月低位,受累于央行会议记录和西班牙求助希望

路透伦敦10月17日电---英债周三结算价接近一个月低位,跟随德债走势,受累于英国央行会议记录,以及穆迪确认西班牙评等重燃该国将获救助的希望.

英国央行10月会议记录显示,决策者在是否扩大购债规模的问题上存在分歧,加之失业人口下降也引发对央行未来行动的疑虑.

12月英债期货FLGZ2收跌95个跳动点,报118.54,略低于稍早触及的一个月高位118.50.可比德债期货回落102个跳动点.

Investec的固定收益分析师称,英债跟随德债走势.

欧洲领导人将于周四举行峰会,预计会议焦点将在西班牙和希腊债务问题上.

穆迪周二确认西班牙的信贷评级,尽管此决定是基于西班牙将接受有条件的救助来削减债务,但消息公布后,风险意愿仍然改善.

在周三进行的英国央行购债操作中,投资者卖出的意愿强烈,加之美国房屋开工数据强劲,使英债进一步承压.

10年期英债收益率GB10YT=RR攀升10个基点,报1.917%.10年期英债/德债收益率差持稳在28个基点.

周四,投资者将关注英国零售销售数据,从中寻找目前经济状况以及未来刺激前景的线索.(完)

--编译 母红;审校 李军

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