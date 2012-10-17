〔全球金市〕金价收高,受良好的美国9月房屋开工数据和美元下跌带动

* 新兴市场的黄金需求上升,未见到上市交易基金(ETF)结清黄金部位--分析师

* 美国9月房屋开工年率创下四年来最大增幅

* 穆迪维持西班牙投资级评等

路透纽约10月17日电---金价周三小涨,部分扳回本周稍早较大跌幅,因美元连续第二天下滑且美国房屋开工率上升.

金价亦因对经济的乐观情绪而受到支撑,此前穆迪确认了西班牙的投资级评等,缓解了人们对该国债信评级可能被降至垃圾级的忧虑.

金价周一跌至一个月低位.

"近期金价回调之势似乎将结束.我们看到过去几天主要黄金ETF没有结清黄金部位,而且新兴市场需求增加,这应能帮助稳定价格,"汇丰金属分析师James Steel称.

1738GMT时,现货金XAU=涨0.2%,报1,765.10美元,有望连续第二个交易日上扬.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2升6.50美元,报1,752.70美元,路透初步数据显示,收盘时成交量可能远低于30日均值.

美国商务部周三公布,9月房屋开工年率上升15%,为逾四年来最高增幅.[ID:nEAPAH0DD4]

周二黄金ETF持仓量上升,受益于对美国Comex Gold Trust (IAU)的流入,本周稍早黄金ETF出现大规模外流.

分析师预计金价将维持在窄幅区间,因投资者等待欧洲情势的最新指引,周四欧盟领导人将开始举行峰会.

汇丰分析师Steel周三调降今年黄金均价预估,因今年稍早价格疲软,但他上调2013和2014年预估,受益于投资者需求和商品价格高企.

投资者亦在等待中国本周稍后将公布的第三季国内生产总值(GDP).若数据疲弱,则暗示中国将出台刺激政策,而这样的政策有利于金价.

其他金属中,现货白银XAG=跌0.6%,报33.80美元.

铂金族金属基本未受工业金属涨势提振.现货铂金XPT=跌0.5%,报1,666.25美元,现货钯金XPD=下挫1.5%,至641.50美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1752.70 6.50 0.4% 11.9%

COMEX白银期货 SIN2 33.270 0.311 0.9% 19.2%

COMEX铂金期货 PLN2 1671.50 26.30 1.6% 19.4%

COMEX钯金期货 PAU2 651.30 12.35 1.9% -0.7%

现货金 XAU= 1765.10 -3.09 -0.2% 12.9%

现货银 XAG= 33.80 -0.19 -0.6% 22.1%

现货铂金 XPT= 1666.25 -8.05 -0.5% 19.6%

现货钯金 XPD= 641.50 -9.80 -1.5% -1.7%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=