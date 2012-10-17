〔芝加哥期市〕CBOT小麦上扬1%,因美元走软

路透芝加哥10月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上扬,交易商称,美元走软使市场在连跌三日后出现一波空头回补.

指标CBOT-12月软红冬麦合约WZ2收盘接近日高.

分析师预计,周四将公布的美国农业部周度报告将显示,上周美国出口销售小麦25-37万吨.之前一周出口销售小麦27.9万吨.

CME Group Inc (CME.O)周三同意以1.26亿美元的现金收购堪萨斯城交易所,巩固了芝加哥商业交易所(CME)在世界谷物期货市场的主导地位.

俄罗斯粮食联盟主管表示,2013/14年小麦收成将不少于5,000-5,500万吨,高于2012/13年的4,000万吨,因小麦播种顺利结束.

欧洲交易商称,阿尔及利亚的OAIC购买了40万吨12月付运的小麦,产地不限.

CBOT-12月小麦期货合约WZ2收涨8-1/2美分,结算价报8.56-1/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为52,837口.(完)

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