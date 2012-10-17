〔芝加哥期市〕CBOT小麦上扬1%,因美元走软

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透芝加哥10月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上扬,交易商称,美元走软使市场在连跌三日后出现一波空头回补.
指标CBOT-12月软红冬麦合约WZ2收盘接近日高.
分析师预计,周四将公布的美国农业部周度报告将显示,上周美国出口销售小麦25-37万吨.之前一周出口销售小麦27.9万吨.
CME Group Inc (CME.O)周三同意以1.26亿美元的现金收购堪萨斯城交易所,巩固了芝加哥商业交易所(CME)在世界谷物期货市场的主导地位.
俄罗斯粮食联盟主管表示,2013/14年小麦收成将不少于5,000-5,500万吨,高于2012/13年的4,000万吨,因小麦播种顺利结束.
欧洲交易商称,阿尔及利亚的OAIC购买了40万吨12月付运的小麦,产地不限.
CBOT-12月小麦期货合约WZ2收涨8-1/2美分,结算价报8.56-1/4美元.
今日CBOT小麦预估成交量为52,837口.(完)
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--编译 母红;审校 于春红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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