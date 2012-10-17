版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 04:11 BJT

〔美股盘后〕美国运通在公布业绩后盘后下跌1.7%

路透纽约10月17日电---美国运通(AXP.N)在周三盘后交易中下跌1.7%,此前公布了业绩.

美国运通(AXP.N)公布第三季每股收益为1.09美元,季营收增长4%,为79亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场预计美国运通第三季每股收益为1.09美元,营收为79亿美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐