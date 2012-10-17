〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连续第二日收涨,受助于逢低吸纳买盘

路透10月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第二日收涨,交易商称,因在本周跌至三个半月低位后出现逢低吸纳买盘.

另外,因解决西班牙债务危机的前景变得更加光明,美元兑欧元走软,提振投资者对农产品期货等风险较高资产的胃纳.

市场传言,全球最大大豆进口国中国有持续的需求,交易商和分析师预计,农业部周四公布的报告将显示,上周美国出口销售大豆65-85万吨.

但涨势受限,因2013年南美大豆将实现丰产.巴西天气预报机构Somar表示,一股冷锋向巴西北部推进,本周将给巴西大豆种植省带来连续三天的降雨.

指标CBOT-11月大豆合约SX2升15-1/2美分,报每蒲式耳15.09-1/4美元.

12月豆粕合约SMc1收高1.90美元,报每短吨454.70美元.

12月豆油合约BOc1收升0.56美分,报每磅51.03美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为144,691口,豆粕期货为46,491口,豆油期货为66,651口.

以下为CBOT农产品期货在1932 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 745.50 7.25 1.0% 15.3%

CBOT大豆Sc1 1509.25 15.50 1.0% 25.9%

CBOT豆粕SMc1 454.70 1.90 0.4% 47.0%

CBOT豆油BOc1 51.03 0.56 1.1% -2.0%

CBOT小麦Wc1 856.25 8.50 1.0% 31.2%

CBOT稻米RRc1 1513.50 26.50 1.8% 3.6%

EU小麦BL2H0 256.00 -1.50 -0.6% 26.4%

NYMEX原油期货CLc1 91.97 -0.12 -0.1% -6.9%

道琼工业指数.DJI 13,555 4 0.0% 10.9%

现货金XAU= 1749.00 1.81 0.1% 11.8%

欧元/美元EUR= 1.3123 0.0071 0.5% 1.4%

美元指数.DXY 79.0190 -0.3860 -0.5% -1.4%

波罗的海

干散货指数.BADI 999 18 1.8% -42.5%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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