〔美国债市〕公债价格下跌,因美国房屋开工数据改善且西班牙忧虑缓解

* 西班牙债信评等避免被调降至垃圾级,美国房屋开工率上升

* 美国10年期公债收益率接近200日移动均线

* 由于楼市状况改善,美国公债收益率料上涨

路透纽约10月17日电---美国公债价格周三连续第三个交易日下跌,此前美国公布强于预期的楼市数据,直指经济状况改善,而且西班牙躲过债信评级被调降一劫,降低了市场对避险美债的需求.

隔夜美国公债价格下跌,此前穆迪确认西班牙债信评级为投资级的最低等级,躲过被调降的厄运.

数据显示美国9月房屋开工年率以逾四年来最快速度上升后,美国公债价格跌势扩大,该数据是楼市初露端倪的回暖可能正在升温的又一迹象.

"公债投资者承认经济数据正在好转,第四季经济增长率或许将接近2%,"Navigate Advisors LLC董事总经理Tom di Galoma称.

指标10年期公债US10YT=RR价格跌24/32,收益率升至1.81%,这是9月19日以来的最高水准,周二尾盘报1.72%.该年期公债收益率创下7月底以来最大的两日涨幅.

di Galoma称,10年期公债收益率徘徊在200日移动均线左右,人们普遍认为将难以突破该水准.他称,如果升逾1.81%水准,"肯定将使投资者帐户处于守势."

30年期公债US30YT=RR价格跌1-6/32,收益率报2.98%,周二尾盘报2.92%.盘中升穿200日移动均线.

Wilmington Broad Market Bond Fund的Wilmer Stith称,周三美国公布的房屋开工数据是美国楼市转向的最新信号,如果进一步好转,将帮助提振经济,并使较长期公债收益率上涨.

美联储第三轮量化宽松政策中的购债行动应帮助推动借贷利率进一步下降,一旦围绕11月大选和财政悬崖的不确定性消退,经济可能进一步走强.

Wilmer Stith称,他在加码五年和七年期公债,他认为这两种年期公债提供最佳的风险调整后回报率,并预计较长期公债收益率最有可能上升.

两年期互换利差周三持续缩窄,可能反映了借贷增加,由于利率极低,投资者寻找收益率较高的资产.

两年期互换利差USD2YTS=TWEB收紧逾0.5个基点,至8.5个基点.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (-02/32) 0.298

五年期公债US5YT=RR 99-10/32 (-12/32) 0.768

10年期公债US10YT=RR 98-12/32 (-24/32) 1.806

30年期公债US30YT=RR 95-16/32 (-1-06/32) 2.979 (完)

--编译 于春红;审校 母红

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