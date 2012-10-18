〔金砖国家〕10月17日股汇市收盘纵览

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透10月18日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月17日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.75%,报1,010.85点.
中国股市:沪综指周三小幅收升,受银行及石油等蓝筹股反弹带动.分析人士称,目前政策维稳预期犹存,且经济或将于四季度企稳的概率亦增加,不过在GDP数据公布前,市场整体仍维持谨慎观望氛围.沪综指.SSEC收报2,105.618点,涨6.810点,或0.32%;上海A股今日成交470亿元人民币,上日为471亿元.[.SSCN]
香港股市:连续第五个交易日上涨,并创下3月2日来最高收位,追随亚洲股市的普遍涨势,因投资者看到有迹象显示中国经济正在企稳.成长敏感型股票涨幅居前,而防御类股和今年表现不错的股票走软,加之较低的成交值,表明投资者不急于入市,新进场的资金不多.香港恒生指数.HSI收升1%,报21,416.6点.恒生国企指数 .HSCE收高1.2%,至10,491.5点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS连续第二天创新高.人民币开盘跳空上涨并一举突破6.26元整数关口,主要是受当日中间价明显开高且为连续第五天上扬所带动.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,475点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4020元.[CNY/CN]
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印度股市:小幅升高,Infosys等近来受创的股票反弹,Cairn India和HDFC的股价上扬,因有市场传闻称指数提供商MSCI明晟将在11月的重估中提升这两支股票的权重.指标BSE指数.BSESN上涨0.18%,或33.07点,报18,610.77点.[.BO][ID:nL3E8LH3YN]
印度汇市:印度卢比收平盘,穆迪确认西班牙债信评级在投资级别后,欧元上涨的利好影响被石油和国防相关公司的美元买需所抵消.卢比/美元INR=D2收报52.87/88,持平于上交易日的收盘价.盘中交投于52.6750至52.97的宽泛区间.[INR/][ID:nL3E8LH3YM]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,513.960点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS上涨1.79%至809.41点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.58%至30.7350;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.27%,报40.3700.
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巴西股市:拉美股市上涨,此前中国称有信心达到今年的经济增长目标,而且美国公布的房屋数据也表现强劲.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上扬0.57%,至60,087.29点.分析师称,近几日该股指一直难以收于60,000点上方,因为缺乏强有力的利好驱动因素促使投资者获利了结.[ID:nL1E8LHLKI]
巴西汇市:拉美货币走坚,因为美国房屋数据表现强劲,而且市场预计中国周四公布的数据将显示经济有力成长.巴西雷亚尔/美元<BRBY BRL=>上涨0.2%,收报2.03.[ID:nL1E8LHPLU]
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南非股市:指标股指17年来首次收在33,000点上方,连续第三日录得创纪录收盘高位,因为投资者纷纷买入Anglo American(AGLJ.J)等处于超卖状态的股票.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.82%,报33,037.18点,为创纪录的收盘高位,稍早曾触及33,122.30的历史高位.综合指数.JALSH上扬0.81%,报37,274.68点,为首次跨过37,000点大关,盘中曾触及37,339.83的历史高位.[.J][ID:nL5E8LHN4C]
南非汇市:兰特涨逾1%,追随欧元升势,此前穆迪维持西班牙债信评级在投资级别.兰特/美元ZAR=D3触及一周半高位8.5772,在1729GMT时报8.5975,较周二纽约收盘上涨逾1%.[ZAR/][ID:nL5E8LHNGD](完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9