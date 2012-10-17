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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 06:28 BJT

全球外汇市场10月18日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0600 - 瑞士9月贸易收支

0700 - 挪威央行发布第三季借贷调查

0830 - 英国9月零售销售

-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会会议,无利率声明宣布

-- - 欧洲理事会会议

1230 - 美国10月13日当周初请失业金人数

1400 - 美国9月领先指标

1400 - 美国费城联邦储备银行10月制造业指数

1430 - 美国财政部负责金融市场的助理部长米勒(Mary Miller)发表讲话

2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表

2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)9月订单出货比

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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