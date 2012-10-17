全球外汇市场10月18日主要消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
0600 - 瑞士9月贸易收支
0700 - 挪威央行发布第三季借贷调查
0830 - 英国9月零售销售
-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会会议,无利率声明宣布
-- - 欧洲理事会会议
1230 - 美国10月13日当周初请失业金人数
1400 - 美国9月领先指标
1400 - 美国费城联邦储备银行10月制造业指数
1430 - 美国财政部负责金融市场的助理部长米勒(Mary Miller)发表讲话
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表
2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)9月订单出货比
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。