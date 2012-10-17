《综述》美国9月房屋开工年率创逾四年最快,突显经济进一步回暖

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 美国9月房屋开工年率为87.2万户
* 房屋建筑或将为今年的经济增长添砖加瓦
路透华盛顿10月17电---美国9月房屋开工年率创逾四年来最快步伐,是房屋市场重拾动能,并在支持经济更全面复苏的迹象.
美国商务部周三公布的数据显示,经季节调整后9月房屋开工上升15%至年率87.2万户,超过了华尔街最乐观的预估.
该月年率创2008年7月来最快步伐,不过房屋开工数据波动较大且可能进行大幅修正.
近几个月来美国经济显现出增长加速的迹象,失业率已下滑,零售销售数据亦表明消费者支出增强.
周三的数据表明,曾在2007-2009年经济衰退期间遭遇重创的房屋市场,正逐渐成为经济中的一个亮点.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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