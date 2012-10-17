《综述》美国9月房屋开工年率创逾四年最快,突显经济进一步回暖

* 美国9月房屋开工年率为87.2万户

* 房屋建筑或将为今年的经济增长添砖加瓦

路透华盛顿10月17电---美国9月房屋开工年率创逾四年来最快步伐,是房屋市场重拾动能,并在支持经济更全面复苏的迹象.

美国商务部周三公布的数据显示,经季节调整后9月房屋开工上升15%至年率87.2万户,超过了华尔街最乐观的预估.

该月年率创2008年7月来最快步伐,不过房屋开工数据波动较大且可能进行大幅修正.

近几个月来美国经济显现出增长加速的迹象,失业率已下滑,零售销售数据亦表明消费者支出增强.