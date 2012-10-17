〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,海岬型船费率保持坚挺

路透10月17日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三上升,大型海岬型船运费率保持坚挺.

波罗的海乾散货运价指数涨1.83%报999点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI大涨2.81%至2,162点,日均获利涨698美元至13,663美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

RS Platou Markets在报告中称,海岬型船费率受到澳洲与中国间铁矿石交易活跃的推动.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI持平于904点,该型船舶日均获利微涨1美元至7,214美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶日均获利上升4美元至6,526美元,超灵便型船舶的日均获利下滑92美元至7,797美元.(完)