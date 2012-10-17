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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 06:36 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月17日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 58.54 -0.66 -1.11 1585359

搜狐 (SOHU.O) 39.75 +0.47 +1.20 219937

网易 (NTES.O) 52.87 +0.16 +0.30 337912

百度 (BIDU.O) 114.85 +1.44 +1.27 3601670

亚信科技 ASIA.O 10.86 +0.61 +5.95 297339

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.60 +0.15 +0.97 1376325

联电 (UMC.N) 2.00 +0.00 +0.00 452423

日月光 (ASX.N) 3.73 -0.03 -0.80 139004

矽品精密 (SPIL.O) 5.44 -0.05 -0.91 1183418

和信超媒体 (GIGM.O) 0.96 +0.04 +4.46 23098

友达 (AUO.N) 3.98 +0.03 +0.76 525041

中华电信 (CHT.N) 31.50 +0.11 +0.35 45545

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.60 -0.37 -0.93 1015127

香港

中国移动 (CHL.N) 53.85 -0.31 -0.57 234662

中国联通 (CHU.N) 17.24 -0.03 -0.17 208379

中国电信 (CHA.N) 61.68 +1.28 +2.12 30567

中芯国际 (SMI.N) 1.92 +0.01 +0.52 23218

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.92 -0.09 -2.24 3272

(完)

--整理 孙茉莉

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