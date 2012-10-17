《独家新闻》美国白宫评估结果未发现华为从事间谍活动的证据--消息

* 18个月的电信供应链评估在2012年初结束

* 评估发现华为设备存在安全漏洞

* 网络专家对漏洞是否故意为之存在分歧

路透旧金山10月17日电---了解调查情况的两名消息人士对路透表示,在美国白宫下令就供应商对美国电信公司带来的安全风险进行的调查评估中,发现并无确凿证据表明华为[HWT.UL]为中国政府从事间谍活动.

然而,经过18个月评估后在今年年初得到的结论是,依赖华为有其它原因带来的风险,例如存在可能被黑客利用的漏洞.华为是世界第二大网络设备制造商.

这些先前未经披露的发现,部分支持了上周美国国会具有标志性的一份报告.该报告对由华为和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)供应重要的电信基础设施发出警告.[ID:nSB2034903]