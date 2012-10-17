版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 06:43 BJT

〔东京汇市〕欧元和澳元涨势暂歇,静待中国数据出炉

* 欧元/美元持于一个月高位附近;澳元/美元升至两周半高位

* 美元/日圆触及一个月高点

* 风险人气仍受到支撑,但取决于中国数据

路透悉尼10月18日电---欧元和澳元周四盘旋在数周高位,但是如果中国即将出炉的一系列经济报告重新引燃对该国经济体质的担忧的话,欧元和澳元的两日涨势可能受挫.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐