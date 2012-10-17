〔东京汇市〕欧元和澳元涨势暂歇,静待中国数据出炉

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 欧元/美元持于一个月高位附近;澳元/美元升至两周半高位
* 美元/日圆触及一个月高点
* 风险人气仍受到支撑,但取决于中国数据
路透悉尼10月18日电---欧元和澳元周四盘旋在数周高位,但是如果中国即将出炉的一系列经济报告重新引燃对该国经济体质的担忧的话,欧元和澳元的两日涨势可能受挫.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。