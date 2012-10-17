日韩经济指标预测--10月18日-10月25日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月18日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月15日当周--------------------------------
10月18日(四)
暂无重要经济数据公布.
10月19日(五)
暂无重要经济数据公布.
----------------------------------10月22日当周--------------------------------
10月21日(日)
2330 日本路透短观景气判断指数 10月 -- 负5
2350 日本贸易收支(亿日圆) 9月 -- 逆差7,541
出口(较上年同期) -- -5.8%
进口(较上年同期) -- -5.4%
10月22日(一)
暂无重要经济数据公布.
10月23日(二)
暂无重要经济数据公布.
10月24日(三)
暂无重要经济数据公布.
10月25日(四)
2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 99
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 -- -0.4%
全国核心CPI(较上年同期) -- -0.3%
东京地区CPI(较上年同期) 10月 -- -0.7%
东京地区核心CPI(较上年同期) -- -0.4%
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.3%
(完)
--整理 石冠兰;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。