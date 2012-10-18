〔企业并购〕荷兰晶片设备制造商ASML斥资25亿美元收购美国Cymer

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透阿姆斯特丹10月17日电---全球领先晶片(芯片)设备制造商ASML(ASML.AS)斥资19.5亿欧元(25亿美元)购买美国公司CymerCYMI.O,以掌控对未来制造更小和更加智能的晶片至关重要的光学技术.
这家荷兰公司表示,这宗以现金加股权方式进行的并购交易,将加快超紫外线(EUV)半导体光刻技术的发展.该技术将有助于制造出用于未来世代智能手机和平板电脑的晶片.
ASML和总部位于美国圣地亚哥的Cymer长期以来都在开发EUV技术,但进展缓慢.
"两家公司合并无疑会加快EUV技术的开发,"首席财务官Peter Wennink表示.
总交易价格为较Cymer近期股价溢价61%.Cymer股价在Nasdaq飙涨48.80%至71.16美元.
Rabobank分析师Peter Scholte称,该笔交易突显了EUV开发工作面临的重重困难,这也是ASML推动该技术发展的昂贵方式.该笔交易计划在明年上半年完成.
ASML称,预期不超过两年该笔交易就会提振每股盈余(EPS).Bernstein分析师Pierre Ferragu表示,若该交易在明年3月完成,他预期当年的获利将会被稀释4%左右.
ASML亦公布第三季订单逊于预期,称第四季营收将位于预估区间低端.该公司未给出2013年展望.
ASML周三收低5.25%报39.145欧元.ASML的市占率超过80%,同日本企业佳能(Canon)(7751.T)和尼康(Nikon)同台竞争,股价在7月曾创下48.34欧元的纪录高点.(完)
--编译 王翔琼/孙茉莉;审校 张涛
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