版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 18日 星期四 08:01 BJT

〔EIA库存周报〕上周美国原油库存增加,油品库存有增有减

路透纽约10月17日电---美国政府周三数据显示,上周该国原油库存上升,因进口增加;油品库存涨跌不一,此前炼厂提高产能利用率.

美国能源资料协会(EIA)称,截至10月12日当周,原油库存增加286万桶.路透调查预期为增加170万桶.

当周原油日进口量增加12.6万桶,至831万桶.EIA数据显示,上周美国原油日产量达到661万桶,为1995年5月以来最高.

美国油品库存变化不一,炼厂产能利用率提高0.7个百分点至87.4%,分析师预期为提高0.3个百分点.

数据显示,美国两个重要炼油市场--中西部和东海岸的产能利用率上升5个百分点.在美国最大的炼油地区--墨西哥湾地区,利用率下降1.9个百分点.

馏分油库存下降222万桶,分析师预期为减少120万桶.

美国汽油库库存增加172万桶,分析师预期为增加50万桶.

美国需求仍然低于一年前水平,截至10月12日的四周内,汽油使用量较上年同期下降2.3%,馏分油需求减少4.2%.不过馏分油需求四周均值仍为2012年的最高水平.

"馏分油库存压力是未来原油需求的预告,使得价格坚挺,"Energy Overview的Michael Fitzpatrick称.

库欣的原油库存减少14万桶,至4,403万桶.(完)

--编译 王丽鑫;审校 徐文焰

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐