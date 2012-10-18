欧洲经济指标预测--10月18日-10月25日****

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透10月18日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------10月15日当周--------------------------------
10月18日(四)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差17.33
0830 英国零售销售(较前月) 9月 +0.4% -0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.7%
10月19日(五)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.5%
(较上年同期) +1.6% +1.6%
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 8月 -- 盈余159
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余97
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 8月 -- 流入176
0800 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 8月 -- +2.9%
(未经调整,较上年同期) -- -4.9%
工业销售(经季节调整,较前月) -- +1.2%
(经工作日调整,较上年同期) -- -5.3%
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 9月 -- 盈余95.9
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 114 123.6
--------------------------------10月22日当周--------------------------------
10月22-26日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -1.4%
10月23日(二)
0645 法国企业景气指数 10月 -- 90
0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差9.7
1400 欧元区消费者信心指数 10月 -- 负25.9
10月24日(三)
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 42.7
服务业PMI -- 45.0
综合PMI -- 43.2
0728 德国制造业PMI 10月初值 -- 47.4
服务业PMI -- 49.7
综合PMI -- 49.7
0758 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 -- 46.1
服务业PMI -- 46.1
综合PMI -- 46.1
0800 意大利消费者信心指数 10月 -- 86.2
0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 -- 101.4
现况指数 -- 110.3
预期指数 -- 93.2
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 10月 -- 负8
10月25日(四)
0600 德国进口物价(较前月) 9月 -- +1.3%
(较上年同期) -- +3.2%
0800 意大利消费者信心 10月 97.7 86.2
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 9月 -- +2.9%
民间贷款 -- -0.6%
M3三个月移动平均 -- +3.2%
0800 意大利薪资指数(较前月) 9月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.6%
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- -0.4%
(较上年同期) -- -0.5%
0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 8月 -- -0.2%
未经季节调整的零售销售(较上年同期) 8月 -- -3.2%
10月25-31日
0600 德国实质零售销售(较前月) 9月 -- +0.3%
(较上年同期) -- -0.8%
(完)
--编译 石冠兰;审校 孙茉莉
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透伦敦2月21日 - 全球矿业巨头英美资源周二公布，公司全年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)跳升25%，净债务减少34%，并表示将在2017年底前恢复派息。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)