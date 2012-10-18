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市场报道 | 2012年 10月 18日 星期四 09:23 BJT

****欧洲经济指标预测--10月18日-10月25日****

路透10月18日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------10月15日当周--------------------------------

10月18日(四)

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差17.33

0830 英国零售销售(较前月) 9月 +0.4% -0.2%

(较上年同期) +2.1% +2.7%

10月19日(五)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.5%

(较上年同期) +1.6% +1.6%

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 8月 -- 盈余159

(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余97

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 8月 -- 流入176

0800 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 8月 -- +2.9%

(未经调整,较上年同期) -- -4.9%

工业销售(经季节调整,较前月) -- +1.2%

(经工作日调整,较上年同期) -- -5.3%

0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 9月 -- 盈余95.9

公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 114 123.6

--------------------------------10月22日当周--------------------------------

10月22-26日

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 -- -0.4%

(较上年同期) -- -1.4%

10月23日(二)

0645 法国企业景气指数 10月 -- 90

0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差9.7

1400 欧元区消费者信心指数 10月 -- 负25.9

10月24日(三)

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 42.7

服务业PMI -- 45.0

综合PMI -- 43.2

0728 德国制造业PMI 10月初值 -- 47.4

服务业PMI -- 49.7

综合PMI -- 49.7

0758 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 -- 46.1

服务业PMI -- 46.1

综合PMI -- 46.1

0800 意大利消费者信心指数 10月 -- 86.2

0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 -- 101.4

现况指数 -- 110.3

预期指数 -- 93.2

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 10月 -- 负8

10月25日(四)

0600 德国进口物价(较前月) 9月 -- +1.3%

(较上年同期) -- +3.2%

0800 意大利消费者信心 10月 97.7 86.2

0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 9月 -- +2.9%

民间贷款 -- -0.6%

M3三个月移动平均 -- +3.2%

0800 意大利薪资指数(较前月) 9月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.6%

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- -0.4%

(较上年同期) -- -0.5%

0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 8月 -- -0.2%

未经季节调整的零售销售(较上年同期) 8月 -- -3.2%

10月25-31日

0600 德国实质零售销售(较前月) 9月 -- +0.3%

(较上年同期) -- -0.8%

(完)

--编译 石冠兰;审校 孙茉莉

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