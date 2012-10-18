〔中国能源〕中石化新粤浙管道工程获得"路条",总投资1,590亿元--报载

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透上海10月18日电---中国证券报周四报导称,备受瞩目的中国石化新疆煤制天然气外输管道工程(新粤浙管道),日前获国家发改委发文同意其开展前期工作(俗称"路条"),该项目总投资1,590亿元人民币.
新粤浙管道总长约8,000公里,干线起点为新疆伊宁,终点为广东省韶关，途经新疆、甘肃、宁夏、山东、湖北、湖南、江西、浙江、福建、广东、广西等13个省区,支线则包括准东、南疆、豫鲁、赣闽浙和广西五条,年输气能力为300亿立方米.无论是管道长度还是投资规模,新粤浙管道都超过刚刚开工建设的西气东输三线.
国家能源局油气司前副司长胡卫平日前表示,根据天然气"十二五"(2011-2015年)规划,要在十二五期间建成新粤浙管道,以跟上天然气消费量增长步伐.
为落实气源,中石化集团将在新疆配套建设200亿立方米煤制气项目.根据中石化与多方签署的协议,华能、华电、国电、中电投、河南煤化工、徐州矿物、万向控股、广汇能源(600256.SS)和新疆励晶煤业共九家企业煤制气项目每年产能为400亿立方米.
数据显示,一个40亿立方米煤制气项目投资额在250亿元左右.照此计算,600亿立方米煤制气项目总投资将达3,700亿元.
本周初刚开始兴建的西气东输三线总投资超过1,200亿元,途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、江西、福建、广东等10个省区,总长度约为7,378公里,设计年输气量300亿立方米.随着西三线2015年的建成,在国内天然气管道版图上,中石油将拥有西气东输一二三线、陕京一二三线以及中缅等多条天然气主干线.
而中石化新粤浙管道建成后,中石化将拥有川气东送、新粤浙管道两条天然气干线.
报导还指出,国家发改委和能源局9月组团前往新疆,考察上述九家企业煤制气项目筹备情况,考虑在这九家企业中选择部分项目进行试点,对技术先进的生产装置给予资金方面补贴.从目前情况来看,广汇能源在新疆富蕴的40亿立方米煤制气项目亦在考察范围之内.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9