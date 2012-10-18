〔美国新股〕中国实时在线社交网站YY初定今年上市,募资1亿美元--IFR

路透10月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国实时在线社交网站YY初定于今年在美国纳斯达克上市，募集资金1亿美元。这将是本年度第二家在美国上市的中国企业。

该公司拟于下周开始与投资者会面，路演最快将于11月上旬启动。然而，正式的路演时间表仍要视投资者反应而定。

在线折扣零售店唯品会(VIPS.N)3月在纽交所上市，筹得8,360万美元，这是今年唯一一家成功于美国上市的中国企业。全球股市不振，加上美国上市的中国企业审计违规及其它负面消息频发，使得很多中国公司取消了于美国上市的计划。

花旗(C.N)、德银(DBKGn.DE)和摩根士丹利(MS.N)负责安排YY的交易。募集资金将投资于声像技术和设备的开发运用，发展产品和服务，拓展市场营销网络，以及用作流动资金。

YY于2011年转亏为盈。今年前6个月，其经调整后的净收入为7,510万元人民币（1,180万美元）(完)

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