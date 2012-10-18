〔美国新股〕中国实时在线社交网站YY初定今年上市,募资1亿美元--IFR

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透10月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国实时在线社交网站YY初定于今年在美国纳斯达克上市，募集资金1亿美元。这将是本年度第二家在美国上市的中国企业。
该公司拟于下周开始与投资者会面，路演最快将于11月上旬启动。然而，正式的路演时间表仍要视投资者反应而定。
在线折扣零售店唯品会(VIPS.N)3月在纽交所上市，筹得8,360万美元，这是今年唯一一家成功于美国上市的中国企业。全球股市不振，加上美国上市的中国企业审计违规及其它负面消息频发，使得很多中国公司取消了于美国上市的计划。
花旗(C.N)、德银(DBKGn.DE)和摩根士丹利(MS.N)负责安排YY的交易。募集资金将投资于声像技术和设备的开发运用，发展产品和服务，拓展市场营销网络，以及用作流动资金。
YY于2011年转亏为盈。今年前6个月，其经调整后的净收入为7,510万元人民币（1,180万美元）(完)
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--整理 张喜良; 审校 曾祥进
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9