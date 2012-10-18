〔中国新股〕浙江世宝或大幅缩减A股IPO募资规模,定价接近H股水平--IFR

路透10月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，继洛阳钼业(603993.SS)(3993.HK)被迫大幅缩减其上交所IPO发行规模仅三周之后，另一家香港上市公司面临同样来自于监管机构的压力。

汽车转向系统制造商浙江世宝(1057.HK)或将大幅缩减其深交所IPO募资规模，因中国证监会希望该公司以接近其港股股价的水平发行A股。该公司最初打算募资5.1亿元人民币（8,146万美元）.

“证监会希望发行人降低发行价格，从而让投资者能够在弱市中获得收益，”一位参与是项交易的投行人士称。

“如果最终发行价格过低，发行人或将削减发行数量，”该投行人士续称。

该公司是次拟发行不超过6,500万股,正以每股5.5元至6.2元的询价区间进行推介。然而，截至周三收盘，该公司H股股价仅为2.52港元，相当于2.04元人民币。

招商证券(600999.SS)为是项交易保荐人。该公司将于10月24日确定发行价格，26日申购。募资将用于扩大产能和汽车转向系统研发、检测及试制中心项目。浙江世宝主营汽车转向系统的研发与制造。(完)

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