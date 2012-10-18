〔中国新股〕浙江世宝或大幅缩减A股IPO募资规模,定价接近H股水平--IFR

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透10月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，继洛阳钼业(603993.SS)(3993.HK)被迫大幅缩减其上交所IPO发行规模仅三周之后，另一家香港上市公司面临同样来自于监管机构的压力。
汽车转向系统制造商浙江世宝(1057.HK)或将大幅缩减其深交所IPO募资规模，因中国证监会希望该公司以接近其港股股价的水平发行A股。该公司最初打算募资5.1亿元人民币（8,146万美元）.
“证监会希望发行人降低发行价格，从而让投资者能够在弱市中获得收益，”一位参与是项交易的投行人士称。
“如果最终发行价格过低，发行人或将削减发行数量，”该投行人士续称。
该公司是次拟发行不超过6,500万股,正以每股5.5元至6.2元的询价区间进行推介。然而，截至周三收盘，该公司H股股价仅为2.52港元，相当于2.04元人民币。
招商证券(600999.SS)为是项交易保荐人。该公司将于10月24日确定发行价格，26日申购。募资将用于扩大产能和汽车转向系统研发、检测及试制中心项目。浙江世宝主营汽车转向系统的研发与制造。(完)
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--整理 张喜良; 审校 屈桂娟
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9