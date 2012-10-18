安倍晋三参拜靖国神社 或致日本与中韩关系更紧张

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透东京10月17日电---日本自民党总裁、有望出任下任首相的安倍晋三周三参拜了靖国神社，此举可能导致日本与中国及韩国的关系进一步紧张。
日本政府上月的“购岛”行动导致中日关系急剧恶化，不仅引发中国多地爆发反日示威，还严重伤害中日贸易。
而前首相安倍晋三的此举还可能引发中国、朝鲜和韩国国内的反日情绪。安倍上月当选为日本自民党总裁，被视为下任首相的热门人选。日本将在数月内举行大选，民调显示执政的民主党支持率落后于自民党。
当被问及成为首相后是否会参拜靖国神社，安倍拒绝回答。
“鉴于日本与中国及韩国当前的关系，我最好还是不要说我成为首相后是否会参拜，”他说道。
中国暂时对安倍参拜靖国神社一事保持了沉默。中国外交部发言人洪磊表示，靖国神社问题事关日方能否正确认识和对待日本军国主义侵略历史，日本应恪守迄今在历史问题上作出的郑重表态和承诺 。
现年58岁的安倍虽持强硬立场，但他在截止2007年9月约一年的首相任期中却未参拜过靖国神社。（完）
--编译 侯雪苹;审校 王燕焜
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9