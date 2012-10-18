阿姆斯特朗辞去Livestrong基金会主席一职 耐克终止赞助合约

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路透德克萨斯奥斯汀10月17日电---由于禁药丑闻而可能失去环法七冠王头衔的兰斯·阿姆斯特朗周三宣布辞去Livestrong抗癌基金会主席一职，其赞助商耐克(NKE.N)宣布终止与车王的合作关系。

现年41岁的车王在1997年被诊断出罹患癌症之后不久创办了兰斯·阿姆斯特朗基金会。该基金会于2003年开始了其Livestrong项目，意在帮助癌症患者和康复者，其标志性黄色腕带在世界各地已售出超过7000万条。然而最近的禁药风波而或使该基金会前景蒙阴。但至目前为止，该基金会收到的捐款数额一直在上升。

阿姆斯特朗周三发表声明称，“为了不让关于我个人的争论给基金会带来消极的影响，我将辞去基金会主席一职。”阿姆斯特朗将继续留在基金会董事会。

Livestrong基金会在同一时间宣布了阿姆斯特朗辞职的消息。体育用品服装制造商耐克在其网站上表示将会继续赞助该慈善机构，但是将停止对阿姆斯特朗的赞助。

“由于看上去无法被推翻的确凿证据显示出兰斯·阿姆斯特朗参与服用禁药，以及其在超过10年以来对耐克的误导，我们非常悲伤的决定终止与他的合约，”声明中称。

啤酒制造商安海斯-布希(Anheuser-Busch)亦表示在阿姆斯特朗的合约今年年底到期后，将结束与其的合作关系。该公司亦表示将会继续支持其基金会。

太阳眼镜制造商奥克利(Oakley)在声明中称正在研究关于阿姆斯特朗的报告，并等待有关机构的最后决定。电子产品零售商Radio ShackRSH.N表示其将继续赞助阿姆斯特朗及其基金会。

另据ESPN报导，另外两家赞助商Trek Bicycles和功能饮料制造商FRS亦表示与阿姆斯特朗结束合作关系。

国际自盟(UCI)尚未对美国反兴奋剂机构(USADA)提交的关于阿姆斯特朗的报告作出裁决。（完）