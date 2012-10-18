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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 08:04 BJT

〔日本经济〕央行或将下调GDP和CPI预估,10月30日可能讨论放松政策

路透东京10月18日电---消息人士称,在新的政治压力下,日本央行或将下调经济增长率预测,本月稍晚还可能讨论扩大资产购买计划.

对于是否扩大刺激政策以防全球经济持续下滑拖累日本经济复苏,央行内部尚无一致意见.

在10月30日的政策会议上,央行决策者将有更多数据,用以评判经济前景是否恶化到需要进一步行动.

不过日本央行正感觉到政府的压力.政府10月连续第三个月下调对经济的评估,并在周三公布一项计划,阐述促进经济增长的方案.

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