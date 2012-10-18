版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 08:16 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月18日

* 头版头条:

--据悉,中国石化新疆煤制天然气外输管道工程(新粤浙管道),日前获准开展前期工作.公开信息显示,新粤浙管道总长约8,000公里,总投资1,590亿元人民币.管道长度及投资规模均超过刚刚开工建设的西气东输三线.

* 其他:

--Wind数据显示,19家上市券商今年前三季度累计实现净利润131.54亿元,其中9月经营业绩出现回暖.

--央行上海总部发布的上海市货币信贷运行情况报告显示,该市个人住房贷款投放加快.

--中信重工(601608.SS)称,拟发行不超过28亿元公司债,期限不超过10年.

--*ST锌业(000751.SZ)称,截至10月15日,该公司银行逾期贷款总计20.46亿元,占2011年经审计净资产的1,676.48%.

--中国北车601299.SS全资子公司--大连机车车辆有限公司,与意大利安萨尔多百瑞达签订有轨电车及地面供电系统技术引进合作协议.标志着中国北车正式进军城市有轨电车行业.(完)

--整理 李宏薇; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘　　 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

台湾报摘　　 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐