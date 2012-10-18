《中国报摘》--中国证券报10月18日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
* 头版头条:
--据悉,中国石化新疆煤制天然气外输管道工程(新粤浙管道),日前获准开展前期工作.公开信息显示,新粤浙管道总长约8,000公里,总投资1,590亿元人民币.管道长度及投资规模均超过刚刚开工建设的西气东输三线.
* 其他:
--Wind数据显示,19家上市券商今年前三季度累计实现净利润131.54亿元,其中9月经营业绩出现回暖.
--央行上海总部发布的上海市货币信贷运行情况报告显示,该市个人住房贷款投放加快.
--中信重工(601608.SS)称,拟发行不超过28亿元公司债,期限不超过10年.
--*ST锌业(000751.SZ)称,截至10月15日,该公司银行逾期贷款总计20.46亿元,占2011年经审计净资产的1,676.48%.
--中国北车601299.SS全资子公司--大连机车车辆有限公司,与意大利安萨尔多百瑞达签订有轨电车及地面供电系统技术引进合作协议.标志着中国北车正式进军城市有轨电车行业.(完)
--整理 李宏薇; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9