《新兴市场重要经济事件预告》--10月18日-10月25日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月18日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,无利率声明.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议.
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.
巴西利亚--巴西央行公布10月9日-10日利率设定会议记录
圣地亚哥--智利央行召开利率会议(2200)
布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至10月19日).
10月19日(五)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最后一日).
10月22日(一)
贝尔格莱德--塞尔维亚共和国第12届经济峰会(至10月23日).
10月23日(二)
暂无重要经济事件.
10月24日(三)
第比利斯--格鲁吉亚央行举行货币政策委员会会议.
温特和克--纳米比亚央行公布货币政策决议.
10月25日(四)
菲律宾马卡第--菲律宾央行举行货币政策会议.
维尔纽斯--波罗的海投资者论坛(至10月26日).演讲者包括经济学家Nouriel Roubini、Lars Christensen、 Richard C. Koo以及国际货币基金组织(IMF)高级地区代表Mark Allen.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰;审校 徐文焰
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路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9