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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 09:03 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月18日-10月25日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月18日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,无利率声明.

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议.

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.

巴西利亚--巴西央行公布10月9日-10日利率设定会议记录

圣地亚哥--智利央行召开利率会议(2200)

布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至10月19日).

10月19日(五)

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最后一日).

10月22日(一)

贝尔格莱德--塞尔维亚共和国第12届经济峰会(至10月23日).

10月23日(二)

暂无重要经济事件.

10月24日(三)

第比利斯--格鲁吉亚央行举行货币政策委员会会议.

温特和克--纳米比亚央行公布货币政策决议.

10月25日(四)

菲律宾马卡第--菲律宾央行举行货币政策会议.

维尔纽斯--波罗的海投资者论坛(至10月26日).演讲者包括经济学家Nouriel Roubini、Lars Christensen、 Richard C. Koo以及国际货币基金组织(IMF)高级地区代表Mark Allen.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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