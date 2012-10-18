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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 08:16 BJT

〔日本股市〕开盘走升且有望连续第三日上涨,受助于日圆走软

路透东京10月18日电---日本股市日经指数周四开盘上涨,有望连续第三日录得升幅,受助于日圆走软提振汽车制造等出口类股,不过在早盘中国国内生产总值(GDP)数据公布前,交投可能清淡.

日经指数.N225上扬0.9%至8,883.81点.东证股价指数.TOPX亦上涨0.9%至746.29点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫

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