〔离岸人民币〕俄罗斯外贸银行发10亿元三年期点心债,利率4.5%--IFR

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透10月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，俄罗斯第二大银行俄罗斯外贸银行（JSC VTB Bank）(VTBR.MM)重返点心债市场，发行三年期债券，利率定在4.5%，融资10亿元人民币（1.58亿美元）。
最终收益率与稍早发布的参考利率在4.5%区域相符。该交易从75个账户收到15亿元人民币的认购额。
定价方面，是次收益率较主要中资银行所发三年期点心债收益率高出约100个基点。
若按互换利率中间价水平，是次定价相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约225个基点。
事实上，VTB再次发行点心债，其现有指标规模流通中债券帮助了其新债定价。反向询价亦有助于在发行前锁定买兴。周三早上，新债报价为100.15–100.30。
香港投资者分配到了31%，新加坡投资者占到25%，欧洲、中东和非洲（EMEA）投资者则占到15%。台湾投资者分配到29%, 与近期点心债发行状况相符。与此同时，并非所有欧洲有意购买VTB点心债的投资者都能如偿所愿，因为他们有些已达信贷上限。今年稍早，VTB还发行了几笔大规模的其它货币债券，例如美元和瑞郎债券。
虽然私人银行未享受到回扣，但私人银行和零售投资者仍分配到了40%。保险公司和银行分别占到24%和20%，基金和资产管理公司占到16%.
法国巴黎银行(BNPP.PA)和VTB Capital负责是次债券发行。发行人和债券料将获Baa1／BBB／BBB评级。结算日为10月30日，在爱尔兰证交所上市。
发行人首发点心债是在2010年12月,融资10亿元人民币债券，票面利率2.95%,2013年12月到期。该券在二级市场报价3.96%／3.85%。
部分竞争对手提议同样BBB评级的印度ICICI Bank5亿元人民币，票面利率4.9%,2015年9月到期的点心债为较接近的参考, 该券在二级市场报价4.55%／4.366%。(完)
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--整理 张喜良; 审校 曾祥进
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9