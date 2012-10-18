〔离岸人民币〕俄罗斯外贸银行发10亿元三年期点心债,利率4.5%--IFR

路透10月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，俄罗斯第二大银行俄罗斯外贸银行（JSC VTB Bank）(VTBR.MM)重返点心债市场，发行三年期债券，利率定在4.5%，融资10亿元人民币（1.58亿美元）。

最终收益率与稍早发布的参考利率在4.5%区域相符。该交易从75个账户收到15亿元人民币的认购额。

定价方面，是次收益率较主要中资银行所发三年期点心债收益率高出约100个基点。

若按互换利率中间价水平，是次定价相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约225个基点。

事实上，VTB再次发行点心债，其现有指标规模流通中债券帮助了其新债定价。反向询价亦有助于在发行前锁定买兴。周三早上，新债报价为100.15–100.30。

香港投资者分配到了31%，新加坡投资者占到25%，欧洲、中东和非洲（EMEA）投资者则占到15%。台湾投资者分配到29%, 与近期点心债发行状况相符。与此同时，并非所有欧洲有意购买VTB点心债的投资者都能如偿所愿，因为他们有些已达信贷上限。今年稍早，VTB还发行了几笔大规模的其它货币债券，例如美元和瑞郎债券。

虽然私人银行未享受到回扣，但私人银行和零售投资者仍分配到了40%。保险公司和银行分别占到24%和20%，基金和资产管理公司占到16%.

法国巴黎银行(BNPP.PA)和VTB Capital负责是次债券发行。发行人和债券料将获Baa1／BBB／BBB评级。结算日为10月30日，在爱尔兰证交所上市。

发行人首发点心债是在2010年12月,融资10亿元人民币债券，票面利率2.95%,2013年12月到期。该券在二级市场报价3.96%／3.85%。

部分竞争对手提议同样BBB评级的印度ICICI Bank5亿元人民币，票面利率4.9%,2015年9月到期的点心债为较接近的参考, 该券在二级市场报价4.55%／4.366%。(完)

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