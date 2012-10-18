版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 18日 星期四 08:24 BJT

《汇市简讯》欧元/美元呈现上行趋势

0003GMT * 风险偏好提振欧元/美元隔夜上涨0.5%,亚洲市场盘初现获利了结 * 波林格区间目前扩大,表明将有趋势走势 * 9月趋势线高点1.3173为初步阻力位 * 升穿1.3173,将上看5月趋势线高位1.3282 * 浏览技术图表请点击:(link.reuters.com/qeg43t) --编译 王翔琼; 审校 隋芬

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐