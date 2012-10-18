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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 08:31 BJT

〔韩国股市〕盘初小涨,但科技类股下跌

路透首尔10月18日电---韩国股市周四盘初微升,因投资者信心重燃,追随全球市场的连涨三日之势,但交投震荡.

银行和造船类股领涨,而科技类股.KRXIT回落.

科技巨头三星电子(005930.KS)和SK Hynix(000660.KS)下跌,分别跌0.2%和0.6%.

0015GMT,综合股价指数.KS11上涨0.25%至1,960.06点.(完)

--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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