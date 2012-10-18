〔中国金融〕监管层暂停信托发行新的资金池业务,产品报备受限--报载

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透上海10月18日电---中国规模膨胀过猛的信托资金池业务,将面临监管的规范.21世纪经济报 道周四报导称,近日监管部门已通过窗口指导方式,暂停信托发行新的资金池业务,新发产品的报备将受限制.
报导并援引知情人士称,监管部门的要求已经通知到地方监管部门,但并没有下发文件,属于窗口指导.言下之意就是,新的资金池产品将被限制,而存量的业务则允许继续运行,不会全部叫停.
知情人士并透露,监管部门正在制定规范信托资金池业务的文件,并且已经定稿成型,只是文件具体的出台时间还不确定.
报导引述西部某信托公司人士表示,现在还没接到相关的具体通知.是否会有影响产品的发行现在还不好评估.
上海一位信托高管则表示,今年以来,各家信托公司对资金池业务很追捧,但这类产品并没将投资者资金安全放在首位,甚至有可能沦为接盘资金,所以就会存在放进池里的资产质量风险以及流动性风险.
信托资金池产品,是指信托公司在向投资者发行产品时,并没有明确的投资标的,而是将资金募集完成后先建立"资金池",然后再由信托公司自主决定资金的投向分配.
资金池信托风险主要体现在两个方面,首先是将质地差,存在兑付风险的信托项目放进资金池;其次是流动性风险,可以随时申购赎回的产品,一旦遭遇大举赎回,流动性就比较关键.
上述信托高管表示,比如采用类似开放式基金的模式,就必须保证资金池里的资产质量,必须通过资金的配置等手段控制风险.相反,如信托项目本身有问题,需要通过资金池产品来帮忙缓解兑付风险或流动性风险的话,那么迟早会有投资者沦为最后一棒.
业内人士建议,对于规范资金池业务,首先应该在信息披露、风险控制方面要求充分,比如对流动性更差的信托产品设定配置的上限,譬如控制在20%以内.而TOT模式中将资金只投向一两款信托产品的做法更值得警惕.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
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路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9