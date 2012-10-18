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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 08:50 BJT

〔全球金市〕金价持平,投资者关注中国经济数据及欧元区峰会

路透新加坡10月18日电---金价因美元走软而连升两日后在周四持稳,投资者静候中国关键的经济数据以及欧元区峰会.

0017GMT,现货金XAU=持于每盎司1,749.40美元.

美国期金GCcv1小跌0.1%,报1,751.10美元.

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