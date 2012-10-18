《中国报摘》--其他报纸重要消息10月18日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
**上海证券报**
--中国新的证券投资基金法最快有望在年内出台.全国人大财经委法案室主任、基金法修法小组成员朱少平表示,新法明确凡是采取基金组织形式的,均应纳入法律规范;但凡以公司和合伙企业为组织形式的私募股权投资(PE)机构则不纳入法律监管.
--国务委员兼国务院秘书长马凯强调,要继续大力推进煤矿兼并重组和技术改造,尽快研究制定更有力的扶持政策.
--上海浦东新区相关会议内容显示,未来五年浦东在战略性新兴产业领域的投资预期则将超过1,000亿元.
**金融时报**
--证监会市场部数据显示,截至9月,中国证券投资基金总数达到1,100只,较2011年年底增长20.22%.
**第一财经日报**
--上海市住房保障与房屋管理局局长刘海生表示,目前房地产市场调控政策仍然处于关键时期,上海将继续严格执行住房的限购调控措施.
**21世纪经济报 道**
--规模膨胀过猛的信托资金池业务,将面临监管的规范.从业内人士处获悉,近日监管部门已通过窗口指导方式,暂停信托发行新的资金池业务,新发产品报备将受限制.
--福州国资委消息,近日福州国有资产投资控股公司与海南航空签订《福州航空有限责任公司出资协议书》,福州航空注册资本20亿,海南航空出资12亿,出资比例60%;福州国投公司出资4亿,出资比例20%;另外两家股东则分别出资2亿,各占比10%.
**证券时报**
--wind数据显示,截至周三(17日)收市,共有1,495家上市公司发布三季度业绩预告和三季报,其中前三季度业绩增长的达750家,占50.17%;下降的745家,占49.83%.值得注意的是,其中亏损的有234家,而成功实现扭亏的公司仅45家.
--招商地产000024.SZ称,前三季度累计实现净利润24.19亿元,同比增长16.03%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9