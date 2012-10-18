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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 08:51 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月18日

**上海证券报**

--中国新的证券投资基金法最快有望在年内出台.全国人大财经委法案室主任、基金法修法小组成员朱少平表示,新法明确凡是采取基金组织形式的,均应纳入法律规范;但凡以公司和合伙企业为组织形式的私募股权投资(PE)机构则不纳入法律监管.

--国务委员兼国务院秘书长马凯强调,要继续大力推进煤矿兼并重组和技术改造,尽快研究制定更有力的扶持政策.

--上海浦东新区相关会议内容显示,未来五年浦东在战略性新兴产业领域的投资预期则将超过1,000亿元.

**金融时报**

--证监会市场部数据显示,截至9月,中国证券投资基金总数达到1,100只,较2011年年底增长20.22%.

**第一财经日报**

--上海市住房保障与房屋管理局局长刘海生表示,目前房地产市场调控政策仍然处于关键时期,上海将继续严格执行住房的限购调控措施.

**21世纪经济报 道**

--规模膨胀过猛的信托资金池业务,将面临监管的规范.从业内人士处获悉,近日监管部门已通过窗口指导方式,暂停信托发行新的资金池业务,新发产品报备将受限制.

--福州国资委消息,近日福州国有资产投资控股公司与海南航空签订《福州航空有限责任公司出资协议书》,福州航空注册资本20亿,海南航空出资12亿,出资比例60%;福州国投公司出资4亿,出资比例20%;另外两家股东则分别出资2亿,各占比10%.

**证券时报**

--wind数据显示,截至周三(17日)收市,共有1,495家上市公司发布三季度业绩预告和三季报,其中前三季度业绩增长的达750家,占50.17%;下降的745家,占49.83%.值得注意的是,其中亏损的有234家,而成功实现扭亏的公司仅45家.

--招商地产000024.SZ称,前三季度累计实现净利润24.19亿元,同比增长16.03%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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