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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 08:55 BJT

《汇市简讯》美元指数后市还会走低

0042GMT * 80被证明是强阻力位,美元指数目前急剧转跌 * 下个支撑区域在72.7-84.1这波走势的50-61.8%费波纳奇回档位 * 78支撑下方的停止单可能会被触发 * 宏观走势是可能正在上演跨越数年的三角型态,可能大幅下跌 * 技术图表(link.reuters.com/gyz23t).(完) --编译 隋芬;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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