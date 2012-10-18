《全球重要经济事件一览表》--10月18日-10月25日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月18日(四)
柏林--德国总理梅克尔在欧盟峰会前,在德国下议院就欧盟、欧元区议题发表讲话(0700).
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议.无利率声明安排.
布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至10月19日).
奥斯陆--挪威央行公布第三季借贷活动调查(0800).
10月19日(五)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最后一天).
东京--日本央行总裁白川方明在信用联盟协会会议上发表讲话(0635).
10月22日(一)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在2012年澳洲证券化论坛上就增强证券化信息发表讲话(0350).
苏黎世--瑞士央行发表2012年10月统计月报和银行业统计月报(0700).
东京--日本央行主持区域分行经理人会议.日本央行总裁白川方明将就经济及其风险发表讲话.
芝加哥--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在芝加哥联储召开的芝加哥支付研讨会上就美国付费系统发表讲话(1830).
10月23日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开利率会议.
渥太华--加拿大公布利率决议(1300).
海牙--荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特就新的欧洲央行公债购买计划和货币政策发表讲话(1430).
10月24日(三)
柏林--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉出访德国.
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(第一日).
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议(1815).
渥太华--加拿大央行公布货币政策报告(1430),随后召开新闻发布会(1515).
悉尼--澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis在2012年澳洲注册会计师金融和会计展览会上讲话(0230).
10月25日(四)
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定.
惠灵顿--新西兰央行公布官方指标利率.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
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路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9