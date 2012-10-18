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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 09:01 BJT

《汇市简讯》澳元/美元守在高位,因需求扩大

0035GMT * 直接需求和交叉盘相关买兴持续支撑澳元 * 宏观和商品交易顾问(CTA)类型的账户突出 * 本地出口商密切关注,但并无恐慌的迹象 * 进口商料在1.0400卖出,澳元报1.0376/77.(完) --编译 王翔琼;审校 徐文焰

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