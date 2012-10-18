版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 09:20 BJT

〔台湾股市〕跟随区内其他市场走势开高,鸿海上涨

路透台北10月18日电---台湾股市周四高开0.13%,跟随区内其他市场走势.苹果供应商(AAPL.O)鸿海(2317.TW)涨势提振大盘,此前媒体报导,苹果将提高鸿海及其他公司的代工、零组件价格.

加权股价指数.TWII开升9.67点,报7,474.07点.股指上日收平.

鸿海跃升1.3%,提振电子类指数.TELI走强0.3%.

另一上扬的板块是运输类指数.TTPI,升0.8%.

外资周三卖超台股,本月累计卖超112亿台币.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐