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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 09:19 BJT

〔离岸人民币〕农业银行计划11月使用其10亿元点心债发行额度--IFR

路透10月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)计划在11月份使用其10亿元人民币（1.58亿美元）离岸人民币债券发行额度。

该点心债发行额度在今年1月获得国家发改委批准，当时国家发改委批准10家银行在香港合计发行250亿元人民币的点心债券。鉴于其余9家银行已发售总计240亿元点心债，农行将是最后一家使用其10亿元人民币发行额度的银行。

农银国际、中金公司、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)、摩根大通(JPM.N)、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和中信证券国际已受聘担任主办行。

新债将由中国农业银行总行发行，不过农行的海外分行已发行多笔离岸人民币贷款。最近一笔是农行香港分行发售2亿元人民币一年期点心债，票息3.10%。结算日为10月16日。(完)

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--整理 张喜良; 审校 屈桂娟

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