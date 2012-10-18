〔离岸人民币〕农业银行计划11月使用其10亿元点心债发行额度--IFR

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透10月18日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)计划在11月份使用其10亿元人民币（1.58亿美元）离岸人民币债券发行额度。
该点心债发行额度在今年1月获得国家发改委批准，当时国家发改委批准10家银行在香港合计发行250亿元人民币的点心债券。鉴于其余9家银行已发售总计240亿元点心债，农行将是最后一家使用其10亿元人民币发行额度的银行。
农银国际、中金公司、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)、摩根大通(JPM.N)、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和中信证券国际已受聘担任主办行。
新债将由中国农业银行总行发行，不过农行的海外分行已发行多笔离岸人民币贷款。最近一笔是农行香港分行发售2亿元人民币一年期点心债，票息3.10%。结算日为10月16日。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 张喜良; 审校 屈桂娟
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9