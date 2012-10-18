〔企业并购〕海尔提高对新西兰F&P Appliances收购价,欲增持至50%以上

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透惠灵顿10月18日电---中国电器生产商海尔(1169.HK)(600690.SS)周四提高对新西兰Fisher and Paykel AppliancesFPA.NZ的收购报价,涨幅为6.7%,之前的要约被指出价太低而遭到拒绝.
海尔称,对这家新西兰洗衣机和厨具生产商的最新收购报价为每股1.28新西兰元,对整家公司的估值约为9.27亿新西兰元(7.60亿美元).原先出价为每股1.20新西兰元.海尔已经拥有该公司20%的股份.
F&P Appliances独立董事先前拒绝了海尔的初步收购要约,称因对该公司及其重组计划带来的收益估值太低.
独立咨询机构对该公司估值在每股1.28-1.57新西兰元之间.
海尔集团执行副总裁梁海山称:"尽管我们不认同独立咨询机构给出的估价,但还是愿意将报价提高到这个估值范围内."
他表示,海尔提高收购价的举动得到主要机构股东支持.若完成交易,海尔对该公司持股比例将超过50%.
F&P Appliances股票在发布该公告前暂停交易,昨日收报1.235新西兰元.(完)
--编译 程琳;审校 张若琪
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9