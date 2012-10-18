《全球主要国家债券发行预告》--10月18日-10月25日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透10月18日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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10/18 1700 美国 30年期通膨保值债券
10/18 英国 传统公债
10/18 0120 日本 三个月期贴现国库券
10/18 0130 日本 20年期公债
10/18 0850 法国 70-80亿欧元 (票息0.75%,2014年9月25日到期的两年期BTAN债券;
10/18 0850 法国 票息2.0%,2015年7月12日到期的三年期BTAN债券;
10/18 0850 法国 票息2.5%,2016年7月25日到期的四年期BTAN债券;
10/18 0850 法国 票息1.0%,2017年7月25日到期的五年期BTAN债券;
10/18 0950 法国 15-25亿欧元 票息0.1%,2021年7月25日到期的10年期OATi债券;
10/18 西班牙 35-45亿欧元 票息4.0%,2015年7月30日到期的Bonos债券;
10/18 西班牙 票息4.25%,2016年10月31日到期的Bonos债券;
10/18 西班牙 票息5.85%,2022年1月31日到期的Obligaciones债券;
10/22 1530 美国 13周和26周期国库券
10/23 西班牙 三个月和六个月期国库券
10/23 1700 美国 两年期债券
10/23 1530 美国 四周期国库券
10/23 0130 日本 增加流动性标售
10/23 加拿大 77亿加元 2013年1月31日到期的98日国库券
10/23 加拿大 29亿加元 2013年4月25日到期的182日国库券
10/23 加拿大 29亿加元 2013年10月24日到期的364日国库券
10/24 1700 美国 五年期债券
10/24 0700 德国 40亿欧元 票息1.5%,2022年9月4日到期的10年期联邦债券
10/25 1700 美国 七年期债券
10/25 0120 日本 三个月期贴现国库券
10/25 0130 日本 两年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 孙茉莉
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路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9