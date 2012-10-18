日本两位内阁大臣参拜靖国神社

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月18日电---日本国土交通大臣羽田雄一郎（Yuichiro Hata）和邮政民营化大臣下地干郎（Mikio Shimoji）周四参拜靖国神社，此举或令日本与中国及韩国本已因领土争端而紧张的关系进一步恶化。
而在一天前，日本自民党总裁、可能出任下任首相的安倍晋三也参拜了靖国神社。此外，还有多名议员在秋祭期间前往靖国神社参拜。
羽田雄一郎对记者说，他是以“个人名义”进行参拜。
日本共同社援引下地干郎的话称：“我是以国民新党干事长的身份进行参拜，这不属于重大外交问题。”（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9