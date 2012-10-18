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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 09:32 BJT

《汇市简讯》美元/日圆缓慢走高,79.25上方埋有停止单

0116GMT * 美元/日圆缓慢走高,卖单上至79.25-30,停止单位于上方 * 79.23为9月19日以来的最高位 * 若升穿79.23,将测试趋高的200日移动均线切入位79.39,该水准上方埋有更多停止单 * 日本交叉盘表现乐观,尤其是欧元/日圆和澳元/日圆.(完) --编译 王翔琼; 审校 隋芬

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