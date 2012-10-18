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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 09:38 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走势平静,等待中国数据提供指引

0118GMT * 关键的中国国内生产总值(GDP)、零售销售、工业产值和固定投资数据将于0200GMT公布 * 若数据强于预期,澳元将测试/升穿1.0400 * 若中国数据逊于预期,澳元将快速跌向1.0330或更低 * 一些人表示,若数据更加疲软,或将促使中国作出政策回应,从而支撑风险偏好 * 但对中国数据疲软作出的第一反应仍将是抛售澳元.(完) --编译 王翔琼; 审校 程琳

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