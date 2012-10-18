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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 09:56 BJT

〔金属期市〕LME期铜连涨三日,关注中国GDP数据

路透上海10月18日电---伦敦期铜周四连续第三个交易日上扬,因美国楼市数据令人鼓舞带来提振,不过美元走强以及中国即将公布国内生产总值(GDP)数据限制涨幅.

0127GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨0.1%,报每吨8,230.50美元,周三上涨1.2%

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