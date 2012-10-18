版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 10:07 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索反弹,因市场空头回补

0143GMT * 美元/菲律宾披索开报41.17,空头回补推高走势 * 更强烈的干预担忧和缺乏新基金卖盘,推升该货币对 * 市场对债券锁定获利亦构成支撑,菲律宾央行将于下周开会 * 美元/披索最新报41.24-41.26,在41.16-41.25区间交投 * 菲律宾无本金交割远期外汇(NDF)最新报41.17-41.22.(完) --编译 王翔琼; 审校 王丽鑫

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐