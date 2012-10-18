《中国债券市场每日交易备忘》--10月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部500亿元人民币三个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标 广发证券( 000776.SZ )45亿元三个月期短期融资券10:00-11:00招标,利率区间3.60%-4.10%,工行/农行等主承 上海通用汽车金融约20亿元优先A/B及次级档抵押贷款证券化(ABS)簿记建档,中信证券主承 中国铁建( 601186.SS )( 1186.HK )10亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和中行主承 广西交通投资集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),国开行和光大银行主承 四川航空3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 中国联合水泥集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),农业银行和民生银行主承 广东大唐国际潮州发电公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 山东临工工程机械公司3.7亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 武汉邮电科学研究院20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承 北京汽车集团15亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA),工商银行和中信银行主承 沈阳焦煤公司8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),民生银行主承 中盐吉兰泰盐化集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 慈溪国有资产投资公司8亿元七年期固息债1280293,票面利率6.60% 青海投资集团6亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280306,票面利率7.08% 南京浦口经济开发公司12亿元七年期固息债1280307,票面利率7.10% 宜兴城市发展投资公司13亿元七年期固息债1280308,票面利率6.90% 铁道部100亿元七年期固息债1280310,票面利率4.57% 铁道部150亿元20年期固息债1280311,票面利率5.16% 嘉定工业区开发集团8亿元六年期固息债1280312,票面利率6.71% 农工商房地产集团13亿元五年期固息债1280313,票面利率6.29% 奇瑞汽车18亿元三年期中票1282392,票面利率5.49% 山东能源集团30亿元三年期中票1282393,票面利率4.56% 新奥(中国)燃气投资公司7亿元五年期中票1282394,票面利率5.55% 大全集团4亿元三年期中票1282395,票面利率6.65% 厦门港务控股集团13亿元三年期中票1282396,票面利率5.02% 昆明自来水集团7亿元五年期中票1282397,票面利率5.98% 江苏法尔胜泓昇集团5亿元三年期中票1282398,票面利率6.70% 南京新工投资集团10亿元五年期中票1282399,票面利率5.41% 华能集团40亿元两个月期超短期融资券011208004,票面利率3.95% 中国铝业( 601600.SS )( 2600.HK )20亿元一年期短融041252047,票面利率4.29% 陕西高速公路建设集团20亿元一年期短融041260068,票面利率4.99% 重庆铁发遂渝高速公路公司4.7亿元一年期短融041260066,票面利率4.99% 上海外高桥集团4亿元一年期短融041253057,票面利率4.67% 中信证券( 600030.SS )( 6030.HK )50亿元三个月期短融071203003,票面利率4.00% ============================================================================== 三、缴款: 农工商房地产集团13亿元五年期固息债1280313,票面利率6.29% 宜昌财政经济开发投资公司15亿元七年期固息债1280320,票面利率7.12% 唐山南湖生态城建投10亿元七年期固息债券1280325,票面利率7.08% 中国建材( 3323.HK )30亿元九个月期超短融 中国航天科技集团公司30亿元两个月期超短融 中国北车601299.SS20亿元九个月期超短融 圣农发展( 002299.SZ )6亿元一年期短融 山东三星集团6亿元一年期短融 江淮动力( 000816.SZ )1亿元一年期短融 山东高速集团10亿元一年期短融 中南重工( 002445.SZ )2亿元一年期短融 广州百货企业集团3亿元一年期短融(浮息,半年定存基准) 武汉城投集团20亿元10年期投资人选择权中票(5+5) 北京首都旅游集团18亿元三年期中票 南京雨润食品公司13亿元三年期中票 衡阳市中小企业1亿元两年期集合票据 潍坊市中小企业1.65亿元两年期集合票据 ============================================================================== 四、还本付息: 农业发展银行155.2亿元五年期固息债100413付息,票面利率3.21% 楚雄开发投资公司15亿元七年期固息债1080123付息,票面利率6.08% 云南工业投资控股15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080124付息,票面利率4.25% 镇江交通投资建设10亿元七年期发行人选择权(5+2)固息债1080125付息,票面利率5.58% 昆明钢铁控股18亿元五年期中票1082184付息,票面利率4.77% 中国铁建75亿元七年期中票1182277付息,票面利率6.28% 财政部代发176亿元三年期固息地方债119107付息,票面利率3.67% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国规模膨胀过猛的信托资金池业务,将面临监管的规范.21世纪经济报导周四报导称, 近日监管部门已通过窗口指导方式,暂停信托发行新的资金池业务,新发产品的报备将受限制. [ID:nSB2055347] --中国总理温家宝周三表示,三季度的经济形势比较好,经济增速基本趋于稳定并会进一步 企稳,中国有信心实现全年的经济社会发展目标.[ID:nST0565863] 国家统计局今日召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 1-9月城镇固定资产投资 (1-8月为20.2%) 9月社会消费品零售总额 (8月为13.2%) 9月工业增加值 (8月为8.9%) 9月房地产投资和销售情况月度报告 9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值 国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月-3.1%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇/曹巍浩; 审校 刘昕/康熙泽