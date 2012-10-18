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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 09:59 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国财政部500亿元人民币三个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标
  广发证券(000776.SZ)45亿元三个月期短期融资券10:00-11:00招标,利率区间3.60%-4.10%,工行/农行等主承
  上海通用汽车金融约20亿元优先A/B及次级档抵押贷款证券化(ABS)簿记建档,中信证券主承
  中国铁建(601186.SS)(1186.HK)10亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和中行主承
  广西交通投资集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),国开行和光大银行主承
  四川航空3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
  中国联合水泥集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),农业银行和民生银行主承
  广东大唐国际潮州发电公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承
  山东临工工程机械公司3.7亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),民生银行主承
  武汉邮电科学研究院20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承
  北京汽车集团15亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA),工商银行和中信银行主承
  沈阳焦煤公司8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),民生银行主承
  中盐吉兰泰盐化集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承
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  二、新债上市:

  慈溪国有资产投资公司8亿元七年期固息债1280293,票面利率6.60%
  青海投资集团6亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280306,票面利率7.08%
  南京浦口经济开发公司12亿元七年期固息债1280307,票面利率7.10%
  宜兴城市发展投资公司13亿元七年期固息债1280308,票面利率6.90%
  铁道部100亿元七年期固息债1280310,票面利率4.57%
  铁道部150亿元20年期固息债1280311,票面利率5.16%
  嘉定工业区开发集团8亿元六年期固息债1280312,票面利率6.71%
  农工商房地产集团13亿元五年期固息债1280313,票面利率6.29%
  奇瑞汽车18亿元三年期中票1282392,票面利率5.49%
  山东能源集团30亿元三年期中票1282393,票面利率4.56%
  新奥(中国)燃气投资公司7亿元五年期中票1282394,票面利率5.55%
  大全集团4亿元三年期中票1282395,票面利率6.65%
  厦门港务控股集团13亿元三年期中票1282396,票面利率5.02%
  昆明自来水集团7亿元五年期中票1282397,票面利率5.98%
  江苏法尔胜泓昇集团5亿元三年期中票1282398,票面利率6.70%
  南京新工投资集团10亿元五年期中票1282399,票面利率5.41%
  华能集团40亿元两个月期超短期融资券011208004,票面利率3.95%
  中国铝业(601600.SS)(2600.HK)20亿元一年期短融041252047,票面利率4.29%
  陕西高速公路建设集团20亿元一年期短融041260068,票面利率4.99%
  重庆铁发遂渝高速公路公司4.7亿元一年期短融041260066,票面利率4.99%  
  上海外高桥集团4亿元一年期短融041253057,票面利率4.67% 
  中信证券(600030.SS)(6030.HK)50亿元三个月期短融071203003,票面利率4.00% 
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  三、缴款: 

  农工商房地产集团13亿元五年期固息债1280313,票面利率6.29%
  宜昌财政经济开发投资公司15亿元七年期固息债1280320,票面利率7.12%
  唐山南湖生态城建投10亿元七年期固息债券1280325,票面利率7.08%
  中国建材(3323.HK)30亿元九个月期超短融
  中国航天科技集团公司30亿元两个月期超短融
  中国北车601299.SS20亿元九个月期超短融
  圣农发展(002299.SZ)6亿元一年期短融
  山东三星集团6亿元一年期短融
  江淮动力(000816.SZ)1亿元一年期短融
  山东高速集团10亿元一年期短融
  中南重工(002445.SZ)2亿元一年期短融
  广州百货企业集团3亿元一年期短融(浮息,半年定存基准)
  武汉城投集团20亿元10年期投资人选择权中票(5+5)
  北京首都旅游集团18亿元三年期中票
  南京雨润食品公司13亿元三年期中票
  衡阳市中小企业1亿元两年期集合票据
  潍坊市中小企业1.65亿元两年期集合票据
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  四、还本付息:
  
  农业发展银行155.2亿元五年期固息债100413付息,票面利率3.21%
  楚雄开发投资公司15亿元七年期固息债1080123付息,票面利率6.08%
  云南工业投资控股15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080124付息,票面利率4.25%
  镇江交通投资建设10亿元七年期发行人选择权(5+2)固息债1080125付息,票面利率5.58%
  昆明钢铁控股18亿元五年期中票1082184付息,票面利率4.77%
  中国铁建75亿元七年期中票1182277付息,票面利率6.28%
  财政部代发176亿元三年期固息地方债119107付息,票面利率3.67%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国规模膨胀过猛的信托资金池业务,将面临监管的规范.21世纪经济报导周四报导称,
近日监管部门已通过窗口指导方式,暂停信托发行新的资金池业务,新发产品的报备将受限制.
[ID:nSB2055347]

  --中国总理温家宝周三表示,三季度的经济形势比较好,经济增速基本趋于稳定并会进一步
企稳,中国有信心实现全年的经济社会发展目标.[ID:nST0565863]

  国家统计局今日召开国民经济运行情况新闻发布会,公布    
                     1-9月城镇固定资产投资              (1-8月为20.2%)
                     9月社会消费品零售总额              (8月为13.2%) 
                     9月工业增加值                      (8月为8.9%) 
                     9月房地产投资和销售情况月度报告    
                     9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 
  汇丰10/24公布汇丰10月中国制造业PMI初值
  国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润          (1-8月-3.1%) 
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 李宏薇/曹巍浩; 审校 刘昕/康熙泽

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