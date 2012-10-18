《外汇专栏》美联储呼吁新兴国家货币升值,或无阻日圆兑美元下滑

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 王丽鑫/石冠兰

路透伦敦10月17日电---日圆兑美元可能准备开始走跌,即便有些人强烈认为,美国联邦储备理事会(美联储, FED)的谈话,可能打压美元兑主要货币和新兴货币.

美联储主席贝南克周日呼吁某些新兴经济体允许本币升值.不过他的立场并不抵触容忍日本压低日圆的行动.

日本政府上周五连续第三个月下调国内经济展望,这只会让日本决策官员更加认为,日圆进一步升值是没有好处的.

"我们的立场是,近期日圆升值是片面的,并未反映经济基本面,"日本财务省财务官中尾武彦称.

"若汇率有大幅波动,我们将在必要时采取果断措施,这是我们的立场,"他称.

日本财务省一官员周四对路透表示,七国集团(G7)上周在东京的会议明显没有反对日本对日圆的关切.

经历过日本财务省日圆干预行动战役的老手会理解,最低程度的行动就是美国的容忍,而且这可以从财务省官员的谈话嗅出.

这样的容忍是可以理解的.

若果如贝南克所愿,新兴国家货币真的升值,这些国家的央行应该不会买进那么多美元进行干预.

新兴经济体央行所买的美元减少了,这意味着对美国公债的需求降低,那么美国当局就会希望有人能补位.

这时候就由日本挺身而出,将阻升日圆所买进的美元,回流投向美债.

财务省一石二鸟解决了问题.

因此,贝南克关于新兴货币兑美元应该升值的观点,与美国决策者不反对日本认为日圆不应进一步走高的看法,并不矛盾.

实际上这两种理念可能是互相支撑的.

不论美元如何,美元/日圆应该都不会下滑,相比市场预期,日本当局可能更加接近迈出干预汇市弱化日圆的一步.

美元兑日圆JPY=升至80,或许只是一个开始.未来12个月升到85并非不可能的事情.(完)