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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 10:17 BJT

《汇市简讯》澳元/美元小幅上涨,此前中国数据出炉

0203GMT * 中国国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,符合预期;而零售销售和工业产值高于预期 * 数据公布后澳元/美元升至1.0395,但1.0400下方的卖单限制涨势 * 澳元/美元下一阻力位为1.0625/1.0149走势的61.8%费波纳奇回档技术位1.0440.(完) --编译 王翔琼; 审校 隋芬

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