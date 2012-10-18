普京称俄罗斯武器出口拒绝他人指手画脚

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科10月17日电---俄罗斯总统普京周三称，只有联合国安理会可以限制俄罗斯对外销售武器。这似乎是普京对外界指责俄罗斯向叙利亚政府供应武器所作的辩护。
据俄塔社（Itar-Tass）报导，普京称：“只有联合国安理会实施的制裁，才能作为限制武器供应的根据。”
“在其他任何情况下，没有人可以使用任何借口在外贸方式与贸易伙伴上对俄罗斯指手画脚，”普京在一个国家委员会会议上说道。
普京6月曾表示，俄罗斯没有向叙利亚运送任何用于内战的武器。
土耳其10月11日称，一架在从莫斯科飞往大马士革途中被扣留的叙利亚客机上载有武器。俄罗斯称，该飞机所载货物中有军民两用雷达零部件，但完全符合法律规定。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9